نادي النصر يصرف النظر عن ضم المهاجم جوناثان ألفيس

كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب نادي النصر السعودي من مفاوضاته مع برشلونة الإكوادوري، بشأن ضم الهداف جوناثان ألفيس.

وأوضحت مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر، لشبكة “إرم نيوز”، سبب الانسحاب من مفاوضاتها مع اللاعب، والتي تعود لشروط برشلونة المادية.

وقالت المصادر: إن عرض النصر كان على سبيل الإعارة للاعب، لكن إدارة النادي الإكوادوري رفضت مبدأ الإعارة واشترطت البيع النهائي.

وأكدت إدارة النادي الإكوادوري أنها تمتلك عرضًا لبيع اللاعب لنادي فلامنغو البرازيلي، حيث اشترطت نحو 3 ملايين دولار للتخلي عن ألفيس.