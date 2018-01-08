ما هي الثغرة التي سيستغلها نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبين في الميركاتو الشتوي؟

كشف حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن وجود ثغرة قانونية سيسعى لاستغلالها لتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب الذين لا يرتبطون بعقود احترافية.

وقال الصنيع في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، اليوم الإثنين: “النادي سيستغل الثغرات القانونية لاستقطاب عدد من اللاعبين بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية”، مشيرًا إلى أن النادي منع من التسجيل بسبب عقوبات “الفيفا” إلا أن الموقف القانوني ربما يتيح الفرصة بحسب اللوائح والأنظمة.

ووفقًا ما نوهت له الصحيفة، فإن مصادر قالت إن نادي الاتحاد يحق له تسجيل لاعبين محليين وأجانب في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في شهر فبراير؛ بحسب ثغرة قانونية يمكن الاستفادة منها بأن يكون اللاعبون المحليون والأجانب ليسوا مرتبطين بعقود احترافية مع أي ناد، ليتمكن الفرق من قيدهم في كشوفات الفريق الكروي الأول، بحكم أنه موقوف عن تسجيل اللاعبين لفترتين، إلا أن يمكنه ذلك عبر اللاعبين العاطلين.

كان الـ”فيفا” عاقب الاتحاد في الصيف الماضي، بالمنع من قيد الصفقات في فترتي الانتقالات الصيفية الماضية، والشتوية الجارية، بسبب شكوى رفعها ضده لاعبه الأسترالي السابق جيمس ترويسي، لعدم حصوله على مستحقاته.

وكانت إدارة الاتحاد، طلبت من “الفيفا” السماح لها بضم لاعبين أجنبيين اثنين في يناير الحالي، بداعي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عدد المحترفين الأجانب من 4 إلى 6 لاعبين، بعد فترة من صدور قرار “فيفا” ضد النادي.