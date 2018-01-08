محمود “كهربا” يوجه رسالة لجمهور نادي الاتحاد السعودي بعد تحيتهم له (فيديو)

محمود “كهربا” يوجه رسالة لجمهور نادي الاتحاد السعودي بعد تحيتهم له (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وجه محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب نادي الاتحاد السعودي رسالة للجمهور عقب مواجهة فريق الكوكب.

وتلقى اللاعب تحية كبيرة من جانب جماهير الاتحاد، بعد استبداله خلال المباراة التي جمعت بين فريقه ونظيره الكوكب، أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقدم محمود “كهربا” عرضاً رائعاً في المباراة التي انتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 3 – 1 وصعوده لدور الـ 16 من منافسات البطولة، إذ تسبب فى ركلة الجزاء التى جاء منها هدف اتحاد جدة الأول، قبل أن ينجح فى تسجيل الهدف الثالث.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد: “الحمدلله على المكسب، في الشوط الأول كان الملعب مغلقًا والإضاءة كانت صعبة والملعب صغير ولكن الحمدلله في النهاية جلبنا الفوز”.

وأضاف: “الحمدلله ربنا أكرمني بالهدف والفوز، وأقول للجمهور متزعلوش مني، سواء من كان في المدرجات أو خلف الشاشات وربما يكون وصل لهم شيء خطأ ونا أقدم لها الاعتذار”.

وبادل “كهربا” جماهير اتحاد جدة التحية، في واقعة تؤكد انتهاء الأزمة التى سيطرت على علاقة الطرفين، عقب المشادة الكلامية التي جمعتهما بعد مباراة اتحاد جدة والفيصلى التي أقيمت، بملعب “الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، بعد صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير تجاه النجم المصري في ذلك الوقت بسبب تراجع مستواه قبل أن يعود للتألق في مباراة الأمس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً