عماد متعب يرتدي رقم 74 مع نادي التعاون السعودي تكريمًا لجماهير النادي الأهلي

قرر النجم المصري عماد متعب، المحترف في صفوف نادي التعاون السعودي ارتداء قميص رقم 74 مع فريقه الجديد، والذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف الحساب الرسمي لشركة “Eleven 11″التي يمتلكها نادر شوقي، وكيل اللاعب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن متعب سوف يرتدي القميص رقم 74 مع التعاون، تخليدًا لمشجعي الفريق الذين قتلوا في حادث استاد بورسعيد.

وكان متعب انتقل إلى نادي التعاون على سبيل الإعارة من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ليصبح حرًا مع الصيف المقبل.

عماد متعب يرتدي الرقم ٧٤ مع التعاون السعودي pic.twitter.com/6JEfgQjm8l — Eleven 11 (@ElevenElevenFM) January 7, 2018

ويلعب متعب في التعاون إلى جانب الثنائي المصري عصام الحضري حارس المرمى، والجناح مصطفى فتحي المعار للسكري من الزمالك.

قال متعب عقب وصوله السعودية: “أتمنى أن أكون عند حسن حظ جماهير التعاون، وأن يتطور ترتيب الفريق بجدول ترتيب الدوري السعودي فى الفترة المقبلة”.

وأضاف: “أتمنى أن أكون جاهزًا للقاء الفريق المقبل أمام الرائد في ديربي القصيم”.

ويستعد التعاون لمواجهة فريق الرائد الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا” يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويحتل التعاون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.