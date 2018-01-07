جدل حول ركلة جزاء محمود كهربا خلال مباراة الاتحاد والكوكب‎ (فيديو)

أثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها محمود كهربا جدلًا في مباراة الاتحاد والكوكب ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين.

واحتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء للمصري محمود كهربا في الدقيقة 68، وترجمها المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا إلى هدف، لكن الجدل أُثير مجددًا حول صحة الركلة.

ويرى البعض أن تدخل مدافع الكوكب على محمود كهربا كان خارج منطقة الجزاء، ما يعني أن الكرة ضربة حرة، وليست ركلة جزاء.

وعلّق كهربا على أدائه في المباراة، إذ قدّم اعتذاره لجماهير الاتحاد على أدائه المتراجع، لكنه أبدى استياءه من صغر حجم الملعب، وضعف الإضاءة حيث قال: “دخلنا اللقاء بشكل غير جيد، لكن خلال الشوط الثاني تأقلمنا على أرضية الميدان، وحققنا الفوز، والأهم هو العبور إلى الدور التالي”.

وقلب الاتحاد تأخره بهدف في الدقيقة 24 إلى فوز 3/1 عبر فيلانويفا، وأحمد العكايشي، ومحمود كهربا، خلال الدقائق 69 و81 و86.