هكذا علّق السعوديون على خبر حضور النساء لكلاسيكو الهلال والاتحاد

أثار اقتراب حضور النساء لمباريات المنافسات السعودية، جدلًا واسعًا في المملكة، حيث سيشهد الشهر الحالي أول حضور لنساء المملكة العربية السعودية بالملاعب السعودية.

وأعلنت هيئة الرياضة السعودية، نهاية العام الماضي، عن السماح بدخول العائلات لملاعب السعودية، وفق ضوابط، وفي ثلاثة ملاعب بالدمام والرياض وجدة.

وتداول الجمهور الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتجهيزات النهائية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، والذي سيشهد أول تواجد للأسر والعوائل في مدرجات الملاعب في المملكة يوم الـ12 من يناير المقبل خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.

وتظهر الصور وضع مكان مخصص لتدخين السيدات، وهو الأمر الذي قابله الجمهور باستغراب، حيث يمنع التدخين في الملاعب السعودية، كما تم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وأيضًا تم تخصيص دورات مياه للسيدات فقط.

وكان المهندس عبد الرحمن القضيب، رئيس الشؤون الفنية في هيئة الرياضة، قال إنه ستكون هناك استعدادات خاصة في الملاعب “ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله، ملعب الملك فهد”، والتي من المنتظر أن تستضيف العائلات مع بداية شهر يناير.

وأشار القضيب إلى أنه ستكون هناك تجهيزات تخص المدرجات لاستقبال العوائل بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى الفصل ما بين مقاعد الجماهير الأخرى، ومقاعد العوائل لضمان توفير الحرية الكاملة لهم.

وستكون مقاعد العائلات في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين، وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في منطقة راية الزاوية.

وستشهد مباراة الهلال والاتحاد “الكلاسيكو” يوم 13 من الشهر الجاري حضورًا نسائيًا بملعب الملك فهد بالرياض، وهي أول مباراة كبيرة بالمملكة العربية السعودية تشهد دخول النساء للملاعب، وهو ما فتح جدلًا واسعًا بين السعوديين اجتاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلّق علي عثمان مليباري “اختبار للمرأة التي تحضر لكي تثبت للمجتمع أنها على مستوى الثقة بأخلاقها وحشمتها وحسن تربيتها”.

“وأيضًا اختبار للرجل بأن يكون راقيًا في تصرفاته وسلوكه وأن يتعاون مع أخته (المرأة) لتقديم صورة حضارية لمجتمعنا السعودي أمام العالم”.

“وهما قادران بإذن الله..”.

وغرد تيموف الزعيم “هو بس لمخرج حق المباراة إذا ما ركز عليهم ماحد داري عنهم أتمنى ما يسير الي صار في لندن ترك المباراة وتركز على الجمهور !”.

وقال مغردة أخرى “راح يكون فيه اماكن مخصصة للبنات واكيد ماراح احد يقدر يضايقكم انامتاكده ما اقدمو على هالخطوة الاوهم دارسين الوضع”.

وشهدت مباريات خليجي 23 التي اقيمت في الكويت، واختتمت أول أمس حضورًا نسائيًا لافتًا.

وخضرت مشجعات سعوديات مباراتي السوبر السعودي الموسمين الماضيين في لندن.