هيئة الرياضة السعودية تكشف حجم دعمها المالي الضخم للأندية السعودية

كشف قصي الفواز، مستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن حجم الأموال التي دعمت بها الهيئة الأندية السعودية في الأشهر الأربعة الأخيرة، حتى تتجاوز أزماتها المالية التي تمر بها في الفترة الأخيرة.

وقال الفواز في حواره مع برنامج “أكشن يا دوري”، مساء أمس السبت، إن دعم الأندية الجماهيرية الكبيرة وصل لأكثر من ربع مليار ريال.

وأضاف: “الأندية تعاني من الديون لأسباب عديدة منها، السوء الإداري، والإسراف بالعقود، ديون النصر بلغت 240 مليوناً، والاتحاد وصلت مديونيته لـ317 مليوناً، وديون الهلال والأهلي تفوق الـ100 مليون ريال”.

وأكمل: “منذ قدوم تركي آل الشيخ لهيئة الرياضة، تم دعم أندية دوري المحترفين السعودي بمبالغ عالية”.

وتابع: “هيئة الرياضة دعمت نادي الهلال بما لا يقل عن 55 مليون ريال والأهلي بمبلغ 95 مليوناً والنصر بمبلغ 44 مليوناً والاتحاد بأكثر من 35 مليوناً، والاتفاق والرائد بـ5 ملايين”.

وأكمل “نادي الشباب تم دعمه بمبلغ يفوق الـ35 مليون ريال، والخطة الحالية هي إدارة الأزمة، ومعالي رئيس هيئة الرياضة أطلق مبادرات لحل الأزمة المالية منها مبادرة ادعم ناديك”.

وأتم:”أموال مبادرة ادعم ناديك ستستخدم فيما يخدم مصلحة النادي، ويجب أن يعلم المشجع أنها لإنقاذ فريقه، وتساعده في اتخاذ القرار في النادي، كل رئيس نادٍ سيتحمل الديون التي حملها على ناديه”.

من جانبه، قال رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة لشؤون الشباب، إن تقارير الجمعيات العمومية كشفت حقيقة الفوضى المالية في الأندية، مشددًا على أن الدعم الذي قدم من الهيئة للأندية هو لإدارة الأزمة الحالية وكل الأندية تم دعمها.

وأضاف: “رئيس هيئة الرياضة لا ينتظر ولن ينتظر حتى تحل كارثة بالأندية السعودية”.