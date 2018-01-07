النادي الأهلي السعودي يطالب جماهيره بالدعم في السراء والضراء.. ويوضح موقف محمد عبدالشافي

حرص طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، على توجيه نداء مهم لجماهير ناديه، والرد على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، التي أشار فيها إلى أن عزوف جماهير الفريق، عن المشاركة في مبادرة “ادعم ناديك”، جاء بإيعاز “ممن يحاولون أن يجعلوا الأهلي أملاكًا شخصية لهم”.

وفي لقاء تلفزيوني، كشف كيال أولًا عن أن صفقة انتقال المصري محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الفريق، إلى نادي الفتح، لم تتم بعد.

وأوضح “عبد الشافي لم يوقع حتى الآن على عقود انتقاله للفتح، ولم نجلس مع مسؤولي الفتح لإنهاء إجراءات التعاقد؛ على الرغم من اتفاقنا على الأمور المادية كافة”.

وأضاف: “مسؤولو الفتح طلبوا منا منحهم يومين لينهوا بعض الإجراءات الخاصة بهم، ليتمكنوا من إبرام صفقات في يناير الجاري، ونحن جاهزون وفي انتظارهم”.

ولم يشارك عبدالشافي، خلال الموسم الجاري، سوى في ثلاث مباريات فقط، على عكس الموسم الماضي الذي شارك فيه بـ34 مباراة ضمن مختلف البطولات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

طارق كيال : أرضية الملعب غير جيدة – والنقطة الأهم هي خروجنا من غير إصابات ..

pic.twitter.com/lo86hLMaEg — منبر الأهلي +51 ???? (@Ahli_Saudi12) January 6, 2018

وعن جماهير ناديه، شدد: “الجماهير اتخذت موقفًا، لا أدري إن كان صحيحًا أم لا، لكن نرجو أن تتحسن الأمور، ففي النهاية كلنا نريد أن نخدم الكيان، والجمهور هو أساس الدعم، وهناك مقولة من رمزنا الأمير عبدالله الفيصل (الأهلي ملك جمهوره، وإن تخلى عنه جمهوره طاح)”.

وأضاف: “لا أتكلم عن الدعم المادي، وإنما الحضور وتشجيع اللاعبين، والوقوف مع أي أحد يخدم الكيان، وأي شخص يأتي لخدمة النادي نحن نحترمه، وهذا ينطبق على كل السابقين، الذين خدموا الكيان ودعموه، وساهموا في صناعة اسم الأهلي، وجعلوا له قاعدة جماهيرية عريضة”.

وأردف كيال: “هناك بعض التصورات، أتمنى أن تكون خاطئة، ويرجع الأهلاويون إلى ناديهم، ويقفوا معه في السراء والضراء”.