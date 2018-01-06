النادي الأهلي يسقط الشعلة ويصعد لدور الـ16 في كأس ملك السعودية

تأهل النادي الأهلي إلى دور 16 في كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه بسهولة 2-صفر على الشعلة، المنتمي للدرجة الثانية، اليوم السبت.

وحسم الأهلي تأهله في أول 20 دقيقة بعدما افتتح سلمان المؤشر التسجيل بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عبد الفتاح عسيري في الدقيقة السابعة.

وضاعف ايوانيس فيتفاتزيديس النتيجة بعد تمريرة أخرى من عسيري ليضع اللاعب اليوناني الكرة في الشباك من مدى قريب.

وفي مباراة أخرى حقق النهضة المنافس في الدرجة الثانية فوزًا مفاجئًا على الرائد متذيل ترتيب دوري المحترفين بعدما هزمه 1-صفر بهدف لبدر الخميس في الشوط الثاني لكنه سيخوض مواجهة صعبة في الدور المقبل أمام النصر.

واحتاج الفيحاء المنافس في دوري المحترفين إلى وقت إضافي ليتأهل بعد فوزه 3-2 على القيصومة فريق الدرجة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسيلتقي الفيحاء في الدور التالي مع الفتح.

وحجز الفيصلي مكانًا في الدور التالي بتغلبه 3-2 على الوطني بعد وقت إضافي أيضًا. وسجل الفيصلي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي ليضرب موعدًا مع النجوم في دور الستة عشر.