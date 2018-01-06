هل ينضم أحمد خليل لنادي النصر السعودي؟

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، إن سلمان المالك، المكلف برئاسة النادي، يخطط لضم المهاجم الإماراتي أحمد خليل.

وبحسب المصادر، فإن المالك عرض على المدرب غوستافو إمكانية البدء في التفاوض مع خليل لضمه لكن رد المدرب لم يأت بعد.

وكان النصر يخطط لضم المهاجم الإكوادوري جوناثان ألفيس، لكن ناديه الإكوادوري برشلونة رفض انتقاله بنظام الإعارة مفضلًا البيع النهائي.

يذكر أن خليل مطلوب أيضًا في نادي العين الإماراتي، لكن رئيس النصر الجديد يريد كسب ثقة جماهيره بتلك الصفقة.

وشارك خليل مع منتخب الإمارات مؤخرًا في بطولة “خليجي 23″، وقبلها غاب اللاعب البالغ 26 عامًا عن تشكيلة فريقه الجزيرة منذ 22 أيلول/سبتمبر، بداية بسبب الإصابة، ولاحقاً بسبب خلافات مع إدارة النادي حول بنود في عقده.

وكان خليل قد انتقل إلى الجزيرة في آب/أغسطس قادمًا من الأهلي في عقد يمتد أربعة أعوام، في صفقة قدرت وسائل إعلام محلية قيمتها بنحو 68 مليون درهم إماراتي (نحو 18،5 مليون دولار أميركي)، وهو مبلغ قياسي في تاريخ انتقالات اللاعبين الإماراتيين.

ويعد خليل، أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2015، من أبرز المهاجمين الإماراتيين في الأعوام الماضية. وتوج بصدارة هدافي التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، مشاركة مع السعودي محمد السهلاوي، برصيد 16 هدفًا.