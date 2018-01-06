تركي آل الشيخ يرد على الشائعات ويوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي السعودي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الرد على العديد من الشائعات التي طالته في الفترة الأخيرة، كما وجه رسالة لجمهور النادي الأهلي السعودي.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّه سكت كثيرًا على شائعات تمّ ترويجها خلال الفترة الماضية، لكنّه قرّر سرد بعض الحقائق التي توضِّح الكثير من الأمور.

وكشف آل الشيخ عن أنَّ حفل الهيئة العامة للرياضة الذي أُقِيم تكريمًا للمنتخب السعودي بمناسبة تأهُّله إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018، تكلف أربعة ملايين ريال، وقال إنّه من المضحك أن يروّج البعض إلى أن تكاليف الحفل بلغت 100 مليون ريال، في حين قال البعض الآخر إن تكاليف الحفل بلغت 200 مليون ريال، علمًا بأنّ هيئة الرياضة لم تدفع ريالًا واحدًا من تكاليف الحفل التي تكفل بها الرعاة.

وفي موضوع آخر، قال رئيس هيئة الرياضة، إن مجموعة من المستثمرين السعوديين والإماراتيين والمصريين قدموا مشروع إنشاء استاد النادي الأهلي المصري، وأضاف أنَّ مهمته كرئيس للاتحاد العربي هي تسهيل هذه المهمة، بينما المملكة لم تدفع ريالًا واحدًا في هذا المشروع.

مشروع النادي الأهلي في مصر :

مجموعة مستثمرين من السعودية والإمارات ومصر قدموا هذا المشروع وهم القائمين عليه

مهمتي كرئيس للاتحاد العربي تسهيل هذه المهمة

والمملكة لم تدفع ريال واحد في هذا المشروع! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 6, 2018

وحول الدعم المقدم للأندية السعودية، قال: “كل الأندية السعودية تم دعمها، وليس بالضرورة الإعلان عن هذا الدعم”.

أما بخصوص دور الاتحاد العربي، فقال آل الشيخ: إنَّ مهمة الاتحاد العربي ليست مجرد تنظيم بطولات في عام وتتوقف لأعوام، مؤكدًا أنّ دوره- مع زملائه- هو صناعة الاستثمار الحقيقي لمشاريع رياضية قادرة على تنمية الرياضة في الوطن العربي.

تعلمون جميعا موقفي الواضح تجاه الدويلة

والذي أدى لقيام إعلام الظل وخلايا عزمي بنشر أكاذيب وافتراءات في كل أمر يخصني وتجاوز ذلك لحياتي الشخصية والعائلية وهذا أهون ثمن أدفعه في سبيل وطني

ولهم أقول: هذه الحملات لا تزيدني إلا قوة وشراسة على أعداء الوطن ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 6, 2018

وأكّد تركي آل الشيخ أنّ مواقفه الواضحة تجاه “الدويلة” دفعت ما أسماه بـ”إعلام الظل” وخلايا عزمي بشارة بنشر أكاذيب وافتراءات في كل أمر يخصّه، وتجاوز ذلك وصولًا إلى حياته الشخصية والعائلية، مشيرًا إلى أن هذا أقل ثمن يدفعه في سبيل وطنه. وأكّد آل الشيخ أن هذه الحملات لن تزيده إلا قوة وشراسة على أعداء الوطن.

جمهور الأهلي العزيز

قدمت الهيئة الكثير للنادي وستقدم أكثر

والهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلونه أملاك شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم

ويحاولون إبعادكم عن دعمه في مبادرة ادعم_ناديك ليثبتوا أن النادي لا يسير الا بهم وبوجودهم

هذا ناديكم وأنتم أصحاب القرار ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 6, 2018

ووجه رسالة خاصة إلى جمهور أهلي جدة، مشددًا: “جمهور الأهلي العزيز، قدمت الهيئة الكثير للنادي وستقدم أكثر، والهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلوه أملاكًا شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم، ويحاولون إبعادكم عن دعمه في مبادرة ادعم ناديك، ليثبتوا أن النادي لا يسير إلا بهم وبوجودهم، هذا ناديكم وأنتم أصحاب القرار !”.

وكان آل الشيخ دشن حملة “ادعم ناديك” خلال الأيام الماضية؛ لحث جمهور كل نادٍ على دعم ناديهم، من خلال حساب بنكي.

ويأتي الأهلي في المركز الرابع بالحملة، في الإحصائية التي نشرها آل الشيخ، اليوم السبت، خلف الهلال، الاتحاد، النصر.