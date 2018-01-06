مؤمن زكريا يوقع للنادي الأهلي موسمًا إضافيًا قبل الرحيل للسعودية

وافق مؤمن زكريا، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، والذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأهلي جدة السعودي على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء قبل الاحتراف في الدوري السعودي، عقب لقاء الأهلي والمصري في السوبر المصري يوم 12 يناير الجاري في الإمارات.

وأعلن النادي الأهلي أن مؤمن زكريا لاعب الفريق جدد تعاقده مع القلعة الحمراء لموسم إضافي، قبل رحيله إلى أهلي جدة السعودي.

وكان عقد مؤمن ينتهي مع الأهلي في صيف 2019 ، ليبقى اللاعب في صفوف القلعة الحمراء موسمًا آخر حتى صيف 2020.

وسينتظم مؤمن في تدريبات فريقه الجديد عقب مواجهتي الأهلي أمام الزمالك في القمة، وأمام المصري في كأس السوبر الذي يقام في الإمارات.

وكان الأهلي قد وافق أول أمس على إعارة اللاعب لصفوف أهلي جدة السعودي مقابل 400 ألف دولار يحصل عليها النادي، بجانب حصول اللاعب على مليون ونصف المليون ريال سعودي.

من جانب آخر، يكثف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مفاوضاته مع نظيره اللواء محمد عبدالسلام، رئيس المقاصة؛ لإنهاء صفقة حسين الشحات لاعب الفريق الفيومي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتمسك النادي الأهلي بمقابل مادي قيمته 11 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي طلب المقاصة 20 مليون جنيه، تشمل الحصول على جون أنطوي إضافة إلى 9 ملايين جنيه أو الحصول على جون أنطوي وميدو جابر إضافة إلى مبلغ آخر.

وجمعت جلسة خاصة اللاعب وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وعصام سراج، مدير التعاقدات، وتامر النحاس وكيل اللاعب، وتم الحصول على توقيع الشحات لمدة 4 مواسم.