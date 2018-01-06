أيالا لاعب نادي النصر السابق: تجربتي في الملاعب السعودية سيئة وأريد نسيانها

أيالا لاعب نادي النصر السابق: تجربتي في الملاعب السعودية سيئة وأريد نسيانها

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شن فيكتور أيالا، المحترف السابق في نادي النصر، هجومًا عنيفًا على تجربته في العالمي معتبرًا أنها التجربة الأسوأ في حياته الكروية على الرغم من أنها لم تستمر أكثر من 4 أشهر، مشددًا على أنه يريد نسيان تلك التجربة بعد اللعب مع فريقه الحالي برشلونة الإكوادوري.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “elcomercio” بحسب ما نقلت صحيفة الرياضي: “فترة لعبي في النصر هي الأسوأ وأود نسيانها سريعًا”.

وتابع: “قضيت في الملاعب السعودية 4 أشهر لم أستطع خلالها التكيف مع الأجواء والثقافة المختلفة إضافة للتأخر في دفع المستحقات”.

وحكى اللاعب أن زوجته لم تكن تستطيع الذهاب معه لمشاهدة المباريات أو الخروج في الشارع؛ إلا بعد ارتداء ملابس تغطي وجهها وجسدها بالكامل.

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