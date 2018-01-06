السعودية.. علي النمر يتلقّى عرضًا احترافيًا

يبدو أن المستوى الذي ظهر عليه اللاعب السعودي علي النمر آتى أُكله سريعًا، إذ تلقّى اللاعب عرضًا احترافيًا من خارج السعودية، بعد أن أظهر مهاراته وتمريراته المتميزة.

وقال تركي الشيخ ريس الهيئة العامة للرياضة في السعودية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن علي النمر تلقّى عرضًا احترافيًا للعب خارج السعودية، لكن لم يتم ذكر أي تفاصيل بخصوص العرض.

وكتب تركي الشيخ: “”عرض احتراف خارج المملكة لعلي النمر، بالتوفيق”.

عرض احتراف خارج المملكة لـ “علي النمر” بالتوفيق ???????????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٦ يناير، ٢٠١٨

وظهر “علي النمر” بأداء رائع أمام المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) التي اختُتمت أمس في الكويت، حيث اختير أفضل لاعب في المباراة.

ورغم أن المنتخب السعودي ودَّع البطولة من الدور الأول إلا أن عددًا من اللاعبين ظهروا بمستوى واعد، وأبرزهم علي النمر وهو من مواليد المملكة.

وسبق لـ”النمر” خوض تجربة احترافية في الإمارات، ونظرًا للشبه الذي يجمعه بنجم المنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري فقد أُطلق عليه اسم “عموري الجديد”.