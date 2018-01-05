النادي الأهلي المصري يكشف سر انتقال متعب والشيخ ومؤمن للدوري السعودي

كشفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، وعضوية عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادق، السبب وراء السماح باحتراف ثلاثي الفريق الكروي، أحمد الشيخ وعماد متعب ومؤمن زكريا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، في تصريحات صحفية: “لجنة الكرة قررت السماح للشيخ ومتعب ومؤمن بالرحيل؛ ليحصلوا على فرصة المشاركة بشكل كامل، كما أن المقابل المادي الذي حصل عليه الأهلي وأيضًا اللاعبون نظير هذه الانتقالات، يعد جيدًا للغاية”.

وأضاف أن لجنة الكرة والجهاز الفني، درسا كافة الجوانب الفنية، وتأثير رحيل هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن المكاسب الفنية للأهلي واللاعبين، ستكون إيجابية لعدة أسباب، أولها أن هؤلاء اللاعبين سيحصلون على فرصة المشاركة بشكل كامل، كما أن الفريق سوف يخوض تدريباته بعدد أقل؛ ما يعطي الجهاز الفني ميزة العمل وتنفيذ أفكاره بشكل أفضل؛ لأن وجود ٢٨ لاعبًا في المران، أفضل من أن يكون هناك ٣٦ لاعبًا، حيث يخلق ذلك منافسة كبيرة بين اللاعبين.

وأكد أن قرار الموافقة على إعارة مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى أهلي جدة السعودي، يأتي للعلاقة التاريخية والمتميزة التي تربط الأهلي بشقيقه “أهلي جدة”، كما يأتي ضمن سياسة المعالجة الفنية التي اتفقت عليها لجنة الكرة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري؛ من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، ولتقليل عدد اللاعبين بالفريق، كون العدد الذي يشارك في مران الفريق حاليًا كبير جدًا.

وأوضح عبدالشافي، أن مؤمن زكريا يشعر بارتياح نفسي، فرغم ارتباطه بعقد رسمي مع الأهلي، إلا أن النادي لم يقف في طريق مستقبله، أو يقف عائقًا أمام أي فرصة جيدة يحصل عليها، بما لا يضر بمصلحة النادي، وهو يمنح اللاعب طمأنينة كبيرة، بأن ناديه يقدره جيدًا.

وأشار المدير الرياضي، إلى أن عرض أهلي جدة رغم وصوله متأخرًا، إلا أنه كان الأفضل من الناحية المالية بالنسبة للأهلي واللاعب، مضيفًا أن الأهلي حقق مقابلًا ماليًا وصل إلى مليون و١٠٠ ألف دولار، نظير انتقال الثلاثي عماد متعب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا، مؤكدًا أن الموافقة على انتقال الثلاثي، تمت دراستها جيدًا.