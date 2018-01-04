رسميًا.. محمد عبدالشافي ينتقل من النادي الأهلي السعودي للفتح

أعلن النادي الأهلي السعودي إعارة لاعبه المصري محمد عبدالشافي إلى الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا، اليوم الخميس، قال فيه إن محمد عبدالشافي انتقل إلى الفتح، وتكفل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة السعودية بتكاليف الصفقة، التي شملت أيضًا التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري.

بدعم كامل من معالي رئيس هيئة الرياضة

مؤمن زكريا أهلاوياً حتى نهاية الموسم وعبدالشافي ينتقل إلى الفتح#الأهلي @gsaksa pic.twitter.com/RueT3pyaQJ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٤ يناير، ٢٠١٨

وتم استبعاد عبدالشافي من القائمة الآسيوية للنادي الأهلي، بجانب معاناته من عدم المشاركة في المباريات، ليبدي رغبته في الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية عقده في يونيو المقبل.

ولعب عبدالشافي للنادي الأهلي منذ 2014، بعد انتقاله من نادي الزمالك المصري.