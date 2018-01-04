مؤمن زكريا ينتقل إلى النادي الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على رحيل مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق، إلى الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الإعلامي المصري، أحمد شوبير، أن انتقال مؤمن زكريا إلى الأهلي السعودي سيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

عاجل – مؤمن زكريا ينتقل إلى الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور . pic.twitter.com/LKmVFBQtHt — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) ٤ يناير، ٢٠١٨

وسيدفع الأهلي السعودي 600 ألف دولار لنظيره المصري، مقابل الحصول على خدمات مؤمن لمدة 6 أشهر.

وسيحصل مؤمن زكريا على مليون ونصف ريال سعودي خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها بين الأهلي والمصري يوم 12 يناير المقبل، في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.