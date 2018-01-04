هل يقصد رئيس نادي النصر السابق؟ تركي الشيخ: قبل أن يقرر أحد الابتعاد سيحاسب ماليًا

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هناك التزامات مالية سيحاسب عليها أي شخص، قبل أن يقرر الابتعاد.

وغرّد آل الشيخ قائلًا: “قبل أن يقرر أحد الابتعاد، ‏هناك التزامات مالية سيحاسب عليها، وصلت الرسالة؟”.

وتأتي تغريدة آل الشيخ، بعد أقل من ساعتين من تغريدات الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، والذي أعلن فيها ابتعاده عن الوسط الرياضي.

وكان الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، قد أعلن اعتزاله الوسط الرياضي، وذلك عبر تغريدات على صفحته بموقع تويتر.

ووجه الرئيس النصراوي السابق، رسائل شكر عبر صفحته لكافة من عمل معه، في النادي أو اتحاد الكرة السابق أو الحالي.

قبل أن يقرر أحد الابتعاد ..

هناك التزامات مالية سيحاسب عليها ..

وصلت الرسالة ؟ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ يناير، ٢٠١٨