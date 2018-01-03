تعرّف على نتائج مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين

تأهلت فرق الخليج والاتفاق والنجوم، الأربعاء، لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم.

وتغلب الخليج على الباحة بهدف دون رد، في مباراة دور الـ 32 للبطولة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد مشعل غازي العنزي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، كما تغلب الاتفاق على الطائي بستة أهداف دون رد، بنفس الدور.

أحرز السداسية محمد الصيعري (3 أهداف) في الدقائق 33 و48 و49، وسعد علي السلولي، وحامد عبدالله الغامدي، وعمر عبد العزيز في الدقائق 28 و45 و59 من زمن المباراة.

وفي ذات الدور، تغلب النجوم على الوحدة بهدفين دون رد بعد اللجوء للشوطين الإضافيين، عقب التعادل السلبي في شوطي المباراة الأصليين.

أحرز الهدفين، سعد حمد الحربي من ركلة جزاء، وحسن علي المجحد في الدقيقتين 96 و113 من زمن المباراة.

ويعد النادي الأهلي أكثر الفرق تتويجًا باللقب بإجمالي 13 لقبًا، ويحمل لقب النسخة الأخيرة فريق الهلال.