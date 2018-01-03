عرضان سعوديان يبعدان محمد عبدالشافي عن نادي الزمالك

قال الإعلامي وليد الفراج إن المحترف المصري في صفوف النادي الأهلي السعودي محمد عبدالشافي سيكون أول الراحلين عن الفريق الجدواي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وغرد الفراج عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “‏الأهلي يقترب من صفقة مهمه بدعم من هيئة الرياضة.. ننتظر 36 ساعة وربما أقل، وعبدالشافي في الطريق الى الفتح”.

الاهلي يقترب من صفقة مهمه بدعم من هيئة الرياضة .. ننتظر 36 ساعة وربما اقل ، وعبدالشافي في الطريق الى الفتح .. #ولع_يا_دوري ???? — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٣ يناير، ٢٠١٨

وبات شيفو احتياطيًا في الأهلي بسبب عدم قناعة المدرب الأوكراني ريبروف بمستوى اللاعب الذي كان أساسيًا طيلة الموسمين السابقين.

وأثارت تغريدة الفراج الجدل في الوسط الأهلاوي بشأن الصفقة القادمة للنادي الذي وصفها بالصفقة الثقيلة.

ويمتلك شيفو عرضًا آخر من نادي النصر السعودي، بخلاف رغبة الزمالك المصري في ضمه.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غير مرة عودة شيفو لنادي الزمالك في حال استغناء أهلي جدة عنه.

وربما تتسبب العروض السعودية في ابتعاد اللاعب عن نادي الزمالك الذي يأمل في ضمه خلال يناير الحالي حيث بات اللاعب يمتلك خيارات عديدة لاستمرار مشواره في المملكة العربية السعودية.