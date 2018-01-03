تركي آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لجماهير النادي الأهلي السعودي

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رسالة لجماهير النادي الأهلي، بسبب عزوفهم عن دعم ناديهم في مبادرة “ادعم ناديك”.

وقال آل الشيخ في رسالته التي نشرها عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء: “جمهور الأهلي، النادي تم دعمه بمبالغ كبيرة، وتم التوصل لتسوية لحمايته من عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته”.

وأضاف: “بودّي أعرف بعد هذا لماذا، العزوف عن ناديكم، ماهي الأسباب؟”.

جمهور الأهلي

النادي تم دعمه بمبالغ كبيرة، وتم التوصل لتسوية لحمايته من عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته

بودّي أعرف بعد هذا

لماذا العزوف عن ناديكم ، ماهي الأسباب ؟ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 3, 2018

ونشر آل الشيخ آخر ترتيب للأندية في المبادرة عبر حسابه الرسمي على تويتر .

ونجح النصر في أن يحقق زيادة طفيفة ما بين البارحة واليوم حيث زاد عدد المشاركين الداعمين لنادي النصر حوالي 5000 مشارك .

وأصبح العدد المشارك مع النصر اليوم 19528 مشاركًا بدلًا من 14778 .

ولا يزال يتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية في مبادرة ادعم ناديك حتى الآن بنسبة 33.33 % .