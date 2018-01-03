خالد عزيز لاعب نادي الهلال السابق يكشف تفاصيل مثيرة عن اتهامه بالرشوة وتكلفة مراقبته لمحمد نور

أثار خالد عزيز، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، الجدل مؤخرًا بعد تصريحاته في برنامج “وينك”، عبر قناة “روتانا خليجية”.

وكشف عن أسباب طرده بالبطاقة الحمراء في نهائي الدوري، عندما كان يلعب الهلال أمام الاتحاد، بعد أن اعتدى بالضرب على مهاجم الاتحاد، نايف هزازي، وخسر الهلال المباراة بهدفين لهدف، قائلاً: “هزازي تعمد استفزازي بكلمات لا تليق حتى فقدت أعصابي وتم طردي، وحكم مباراة الهلال والاتحاد بعد اعتدائي على نايف قال لي تريد الكارت الأحمر وجاوبته بنعم”.

وشدد على أن الإشاعات لا زالت تطارده حتى بعد اعتزاله لكرة القدم، بسبب تلك اللقطة الشهيرة التي اتهم فيها بأخذ رشوة من رئيس نادي الاتحاد في ذلك الوقت، منصور البلوي، وأن هذه الحادثه كانت هي سبب خروجه من نادي الهلال، بسبب عضو شرف بارز وجه لخالد عزيز اتهامات متكررة بالرشوة من قبل منصور البلوي.

كما أشار عزيز إلى مفاوضات البلوي المستمرة له، موضحًا: “البلوي فاوضني كثيرًا ومن حقه يفاوض أي لاعب، ولكن كان من الصعب أن ألعب لغير الهلال، بالرغم من أن ميولي اتحادي منذ الصغر وأحببت لاعبي الاتحاد بسبب روحهم العالية”.

وتحدث عزيز عن غيابه عن النهائي الشهير بين الهلال والشباب، حين خسر الزعيم بهدف نظيف، وبرر عزيز أن غيابه كان بسبب أعضاء شرف الهلال الذين لو يوفوا بوعودهم له.

خالد عزيز :جوني اللاعبين والمدرب قبل مباراة الاتحاد وقف نور ونفوز على الاتحاد و

وقبل المباراة جوني اعضاء الشرف ووعدوني بمكافأت وجيب لكزس اذا وقفت محمد نور pic.twitter.com/F2saqkEUin — ITTI ZONE Media (@ITTIZONEVID) January 2, 2018

وأوضح: “بعض أعضاء الشرف قدموا لي الوعود بمبالغ مالية وسيارة إذا تمكنت من إيقاف أسطورة نادي الاتحاد محمد نور في نصف النهائي من تلك البطولة، وبالفعل تمكنت من إيقافه في تلك المباراة، التي انتهت بفوز هلالي بهدفين مقابل هدف”، ولكن تفاجأ خالد عزيز بعد ذلك بعدم وفاء أعضاء الشرف الهلاليين بوعودهم له، ولم يلعب المباراة النهائية لهذا السبب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكرة السعودية لن تنجب لاعبًا مثل محمد نور.