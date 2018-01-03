تفاعل ريفاس محترف نادي الهلال مع النشيد الوطني السعودي يثير الإعجاب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنزويلي جيلمين ريفاس، مهاجم نادي الهلال السعودي، يظهر تفاعله مع النشيد الوطني للمملكة قبل انطلاق مواجهة فريقه، يوم الاثنين، أمام الفيصلي، ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وانتشر مقطع للاعبي الهلال يلقون النشيد الوطني قبل اللقاء قبل أن تتجه الكاميرا الخاصة بالقناة الناقلة إلى دكة الاحتياط الهلالية التي أظهرت ريفاس متفاعلاً ويردد النشيد الوطني السعودي.

تفاعل نجم الهلال جيلمين ريفاس مع النشيد الوطني السعودي#الفيصلي_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/C7wbJzGFSs — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 1, 2018

وتعادل الهلال مع مضيفه الفيصلي 1-1 في اللقاء المؤجل في الدوري السعودي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه النادي الأهلي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 32 عبر تسديدة قوية من روجيرو أخذت طريقها لمرمى الحارس العماني علي الحبسي بعد ملامستها لأحد مدافعي الهلال، وأدرك السوري عمر خريبين التعادل للهلال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحه وسط احتجاجات فيصلاوية بعدم صحتها.