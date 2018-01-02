منتخب البحرين.. هذا سبب فشلنا في الصعود إلى نهائي كأس الخليج 23

المصدر: د -ب-أ

أعرب التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم، عن أسفه لفشل فريقه في التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23).

وودع المنتخب البحريني منافسات البطولة عقب خسارته اليوم الثلاثاء، أمام منافسه العماني 0-1 في الدور قبل النهائي.

ورغم الخسارة وتوديع البطولة، حرص سكوب على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به لاعبو فريقه طوال منافسات البطولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة.

وقال سكوب: “قدم المنتخب البحريني أداءً جيدًا أمام منافسه العماني، وكان قريبًا من تحقيق الفوز لولا إضاعة العديد من الفرص، التي أتيحت للاعبيه أمام المرمى”.

وأضاف: “المشاركة في البطولة كانت فرصة جيدة للاستعداد للمنافسات القارية المقبلة”.

وكان المنتخب البحريني قد تأهل للدور قبل النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين مع العراق وقطر والفوز على اليمن.