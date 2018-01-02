لاعبو نادي الهلال السعودي هدف لأندية الاتفاق والرائد في “الميركاتو” الشتوي

يسعى نادي الاتفاق السعودي لضم نجمي نادي الهلال عبدالله الزوري وعلي البليهي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تفتح أبوابها يوم 4 يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن الاتفاق يسعى لاستقطاب لاعبي الهلال، إلى جانب لاعب النادي الأهلي المصري أحمد الشيخ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما تجري إدارة نادي الرائد مفاوضات مع الهلال حول انتقال المدافع علي البليهي، إلى صفوف الفريق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى الثنائي فيصل درويش، ومتعب المفرج.

وكان نادي الاتفاق أعلن التعاقد مع الحارس الأردني الدولي أحمد عبدالستار؛ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لعام ونصف العام، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بالنادي عبر بيان، اليوم الثلاثاء.