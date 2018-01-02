سلمان المالك يحضر تدريبات نادي النصر السعودي ويوجه رسالة مهمة للجمهور (فيديو)

سلمان المالك يحضر تدريبات نادي النصر السعودي ويوجه رسالة مهمة للجمهور (فيديو)

بدأ سلمان المالك، الرئيس الجديد لنادي النصر السعودي، مهام عمله رسميًا باجتماع قصير في النادي، قبل أن يتوجه لتدريبات الفريق لمقابلة اللاعبين والمدرب.

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس الإثنين، حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، وتكليف الشرفي سلمان المالك برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

ووجه المالك رسالة لجمهور نادي النصر، قائلًا: “جمهور الشمس العالميين وجودنا اليوم لخدمتكم وتحقيق تطلعاتكم، ولكن دون دعمكم لن نستطيع، نتمنى أن نجد الجمهور داعمًا لنا حتى في فترة التوقف، ودعمنا في مبادرة ادعم ناديك، وأنتم أصحاب القرار ودورنا نعمل لإسعادكم”.

وأضاف: “الحمدلله أنا ما غريب على النادي ومتواصل مع اللاعبين والإدارة السابقة، واليوم لدينا حمل كبير وتحاول تعمل ما تستطيع لإعادة النادي للواجهة، الأمر بالطبع ليس سهلًا، الأول كنت أحضر كعضو شرف واليوم أصبح ضروري أدخل في التفاصيل”.

وهناك بشائر مأمولة في إدارة المالك، تتمثل في البحث عن حل للازمات التي واجهها الفريق خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن استغلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق، بالإضافة إلى المساهمة في إتمام الصفقات عن طريق الدعم المالي؛ من أجل إيجاد السيولة المالية المناسبة لإبرام الصفقات.

ومن المتوقع أن يبرم المالك صفقة قوية مع اللاعب الزيمبابوي خاما بيليات، جناح نادي صن داونز.

يذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثالث ببطولة دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

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