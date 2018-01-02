النادي الأهلي السعودي يكشف تفاصيل رحيل “دي سوزا” للبرازيل

كشف النادي الأهلي السعودي، تفاصيل غياب المحترف البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، وآخر التطورات بشأنه.

وأصدرت إدارة النادي الأهلي بيانًا، اليوم الثلاثاء، أوضحت من خلاله، أنها قامت بسداد قيمة الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات على اللاعب علي الزبيدي، بالإضافة إلى المبالغ التي حددتها العقوبة الانضباطية.

وأوضح نائب رئيس النادي الأهلي، طارق كيال، أن إدارة الأهلي درست في الأيام الماضية، القرار الصادر بحق النادي؛ نتيجة القضية القائمة بين اللاعب ووكيله، ولتجنيب النادي أي عقوبات أخرى؛ قامت الإدارة بدفع المبالغ خلال المدة المحددة، على أن يتم خصم تلك المبالغ من اللاعب.

وحول تغيب المحترف البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن التدريبات، أوضح كيال، أن اللاعب تقدم منذ مدة بطلب المغادرة إلى البرازيل؛ لإنهاء بعض الالتزامات الضرورية الشخصية، وعندما صدرت عقوبة انضباطية على اللاعب، بإيقافه لمباراتين بتاريخ 12 ديسمبر 2017م، قام الأخير بمعاودة طلب السماح له بالمغادرة إلى البرازيل، من خلال مدرب الفريق ومدير إدارة كرة القدم باسم أبو داود، وإبلاغهما بذلك، بعد أن قدم أوراقًا ثبوتية، تفيد بضرورة سفره، وإنهاء تلك الالتزامات، والعودة فورًا.

إدارة #الأهلي سددت قيمة الحكم الصادر في قضية الزبيدي وتوضح تداعيات غياب اللاعب البرازيلي.https://t.co/bs2oFRcYrK pic.twitter.com/IWOVjpIALu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 1, 2018

وأضاف كيال: “وافقت إدارة الفريق والمدرب، منحه إجازة لمدة 4 أيام، بتاريخ 20 ديسمبر، وبعد سفره بأيام، قام بإبلاغ إدارة الفريق، عن حاجته للتواجد في البرازيل، حتى يوم التاسع من شهر يناير الجاري، وكذلك بحسب تأكيدات محاميه”.

واختتم نائب رئيس النادي حديثه، قائلًا: “إدارة الفريق شرعت في تطبيق الإجراءات النظامية؛ نتيجة غياب اللاعب، وفقًا للائحة الانضباط الداخلية، علمًا بأن هناك اتصالات مستمرة معه، من قبل إدارة الفريق بشكل مباشر”.

وينتظر أن يغيب المهاجم البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن نزال الشعلة، في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها حاليًا في بلاده، التي تحتم عليه البقاء حتى انتهاء إجراءات المحاكمة التي يخضع لها؛ من جراء حادث السير الذي وقع فيه.

وطبقت إدارة الأهلي اللوائح الخاصة باللاعبين الأجانب، في ظل غياب دي سوزا، حيث بدأت في الحسم من مرتبه الشهري 15%، قبل أن يصل إلى 50%.