ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الهلال والفيصلي (صورة)

فرض الفيصلي التعادل على ضيفه نادي الهلال في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين.

وفشل لاعبو الهلال في استغلال تفوقهم، ولم ينجحوا إلا في هدف واحد، جاء بركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة عبر السوري عمر خربين.

وكان الفيصلي قد تقدم عبر لاعبه البرازيلي روغيريو دي اسيس كوتينيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 34 نقطة، مقابل 26 نقطة للفيصلي في المركز الرابع.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني خلف الهلال برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، إذ لعب عدد مبارايات أكثر من الهلال.

ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا، وستكون أمام الاتفاق يوم 8 من الشهر الحالي.

ويتصدر عمر السومة لاعب النادي الأهلي قائمة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، مقابل 9 لأحمد العكايشي لاعب الاتحاد.