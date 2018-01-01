جدل حول ركلة جزاء عمر خربين خلال مباراة الهلال والفيصلي (شاهد)‎

جدل حول ركلة جزاء عمر خربين خلال مباراة الهلال والفيصلي (شاهد)‎

المصدر: إرم نيوز

أثارت ركلة الجزاء، التي حصل عليها الهلال أمام الفيصلي في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى بعض المتابعين أن تدخل لاعب الفيصلي على المهاجم السوري عمر خربين كان عاديًا، ولا يستوجب منح الهلال ركلة جزاء، وأن خربين استطاع خداع الحكم، في حين رأى آخرون أن التدخل كان خشنًا وكان يمكن للهلال أن يسجل الهدف الأول.

وكان المهاجم السوري عمر خربين قد سقط أرضًا عقب دفع من أحد لاعبي الفيصلي، ليعلن الحكم الإسباني خافيير استرادا ركلة جزاء، سددها خربين نفسه وجاء منها هدف التعادل للهلال.

وفشل الهلال في اختراق حصون الفيصلي، ليكتفي بالتعادل ويفشل في الابتعاد بصدارة الدوري السعودي.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه، وتتبقى للهلال مباراة مؤجلة.

يتصدر عمر السومة لاعب النادي الأهلي قائمة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، مقابل 9 لأحمد العكايشي لاعب الاتحاد.

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