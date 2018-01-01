فان مارفيك وخربين والمولد والنخلي أبطال الرياضة السعودية في 2017

عاشت الرياضة السعودية عامًا سعيدًا ومليئًا بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات في الفترة الأخيرة، خاصة مع تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الرياضة السعودية والذي أعاد الريادة في غضون أسابيع قليلة.

ولا شك أن أهم أحداث العام 2017 الرياضي بالنسبة للسعودية يتمثل في تأهل منتخب الأخضر إلى بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أبطال الرياضة السعودية الذين سرقوا الأضواء في 2017.. فإلى السطور القادمة:

بيرت فان مارفيك

قاد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي الأخضر للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب 12 عامًا كاملة في ظل مستويات رائعة يقدمها المنتخب في الفترة الماضية.

ونجح فان مارفيك في إعادة البريق للمنتخب السعودي، ولكنه لم يستمر بعد تأهله بالأخضر لنهائيات بطولة كأس العالم، ورحل بعد خلاف مع الاتحاد السعودي حول التدخل في شؤونه الفنية وتولى المهمة المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا ثم مواطنه أنتونيو بيتزي.

عمر خربين

يستحق المهاجم السوري عمر خربين أن يكون أحد أبطال الكرة السعودية في العام الماضي بعد أن لفت الأنظار في الفترة الأخيرة.

ونجح خربين في قيادة الهلال للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بجانب تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة القارية، وهو ما يجعل المهاجم السوري نجمًا بلا منازع بالنسبة للكرة السعودية.

وأكد أشرف محمود رئيس تحرير مجلة “الأهرام العربي” أن خربين أحد نجوم الموسم بلا أدنى شك، خاصة أنه قدّم مستويات رائعة ومميزة وأسهم في تأهل المنتخب السوري للملحق الفاصل للمونديال وأيضًا قاد فريق الهلال لنهائي دوري الأبطال.

وأضاف: “خربين نموذج للاعب المكافح الذي يستطيع تحطيم الظروف الصعبة وتطور بشكل كبير ومبهر في الفترة الأخيرة ونجح في تقديم مستويات رائعة نال بها إعجاب واحترام الجميع”.

فهد المولد

لا ينسى جمهور الكرة السعودية الهدف التاريخي الذي سجله اللاعب فهد المولد في مرمى اليابان في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستحق فهد المولد التحية، خاصة أنه أحد نجوم العام الماضي بمستواه وموهبته مع نادي الاتحاد السعودي خلال المرحلة الماضية.

علي النخلي

حقق البطل السعودي علي النخلي الميدالية الذهبية في سباق 200 متر، في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا.

وأكد مصلح العتيبي مدرب المنتخب السعودي عقب فوز النخلي بالميدالية سعادته بتحقيق هذا الإنجاز في بطولة عالمية بهذا المستوى، وفخور بالبطل علي النخلي الذي أسهم في هذه الميدالية.