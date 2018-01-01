مباراة الهلال والفيصلي.. 4 أمور تزيد صعوبة مهمة الزعيم

تبدو مواجهة الهلال ومضيفه الفيصلي، المقررة مساء الإثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة، لمسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، في غاية الصعوبة بالنسبة للفريقين.

وتبدو هذه المواجهة صعبة بالنسبة للهلال، الذي استرد صدارة مسابقة الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الفيصلي المركز الرابع، برصيد 25 نقطة.

وترصد شبكة “إرم نيوز”، في التقرير التالي، أبرز الأمور التي تزيد صعوبة مهمة الزعيم في مواجهة الفيصلي.. فإلى السطور القادمة:

الفيصلي ليس لقمة سائغة

يبقى الفيصلي منافسًا صعبًا، خاصة على أرضه ووسط جماهيره، ولن يكون لقمة سائغة بالنسبة للهلال، في هذه المواجهة المؤجلة، التي يعني الفوز بها؛ ابتعاد حامل اللقب بالصدارة.

ولم يعرف الفيصلي طعم الهزيمة في آخر 4 لقاءات بمسابقة الدوري، واقتنص التعادل مع الاتحاد والأهلي؛ وهو ما يؤكد أن الفريق يقدم مستويات طيبة.

ويضم الفيصلي بين صفوفه، بعض اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات المميزة، وعلى رأسهم اللاعب إسلام سراج، المنضم من صفوف الأهلي، والذي قدم مستويات طيبة مع الفيصلي، واحتل صدارة هدافيه برصيد 7 أهداف، بجانب البرازيلي لويس غوستافو، الذي هز الشباك أيضًا بـ 6 أهداف هذا الموسم.



الهلال وضغوط المنافسة

تزداد صعوبة المهمة بالنسبة للهلال؛ في ظل ضغوط المنافسة مع الأهلي في الفترة الحالية من عمر الموسم.

ويتصدر الهلال بفارق نقطتين عن الأهلي، وأي خسارة للفريق الأزرق؛ تجعل الوضع على ما هو عليه، ويقرب طموح الأهلي في المنافسة بقوة على حصد اللقب.

وأكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز”، أن الهلال فريق كبير، واعتاد على المنافسة، ولكن في ظل ضغوط الصدارة، تبقى هناك بعض الأمور لا تنتهي بالصورة المطلوبة، وربما يكون فقدانًا للنقاط.

وأضاف: “لقاء الفيصلي صعب للغاية، والهلال لديه بعض الغيابات، كما أن الفريق تراجع هجوميًا، منذ نهاية دوري أبطال آسيا، وتراجع أداء عمر خربين، وإصابة كارلوس إدواردو”.

تراجع لافت

يخشى جمهور الهلال تراجع بعض عناصره فنيًا، خاصة السوري عمر خربين، المهاجم القناص الذي عاد من الإصابة، ولكنه ظهر بمستوى ضعيف بعد العودة.

وأرجع البعض تراجع خربين؛ بتأثره بإصابته التي تعرض لها؛ وأدت لتراجعه، ويأمل جمهور الهلال أن يستعيد خربين الحاسة التهديفية، ويهز الشباك في لقاء الفيصلي.

ويفتقد الهلال خدمات لاعبه عبدالله البريك، وأيضًا الأوروغوياني نيكولا ميليسي لاعب الوسط، والثنائي المخضرم محمد الشلهوب وياسر القحطاني.

قدرات رازوفيتش

يراهن الفيصلي على قدرات مديره الفني الصربي فوك رازوفيتش، الذي يقدم كرة قدم جماعية، ونجح في تطوير أداء ونتائج الفريق.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة، متفوقًا على الاتحاد والشباب والتعاون، وسجل الفريق 28 هدفًا خلال 15 مباراة، متفوقًا على الهلال بهدفين، في 14 لقاء، كما استقبل 19 هدفًا، متفوقًا على دفاع الأهلي والنصر.

وحقق المدرب الصربي العديد من الإنجازات، حيث أحرز لقب بطولة الدوري الصربي مع نادي بارتيزان الصربي 3 مرات، في أعوام 2008 و2009 و2010، كمساعد للمدرب، والتأهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لـ 3 مرات.