هل يحترف السعودي نواف العابد لاعب نادي الهلال في الأهلي المصري؟

ألمح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن نواف العابد، لاعب نادي الهلال السعودي، وفهد المولد لاعب نادي الاتحاد، قد يحترفا في الدوري المصري.

وقال آل الشيخ، خلال مقابلة تلفزيونية، إن اللاعبين المصريين أضافوا للدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى فتحي، لاعب التعاون، ومحمود كهربا، لاعب الاتحاد، وعصام الحضري، لاعب التعاون، وشيكابالا لاعب الرائد.

وأكد آل الشيخ أن النجمين السعوديين مطلوبان في الدوري المصري.

وأصبح تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، ما قد يسهل انتقال الثنائي السعودي، للنادي المصري الأبرز محليًا وقاريًا.

ولم يعلن آل الشيخ اسم النادي الذي طلب اللاعبين.

ويقدم الثنائي مستويات ممتازة مع أنديتهما، والمنتخب السعودي.

ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا اتفاقية لتسويق لاعبيه في الدوري الإسباني.

ولعب ثنائي نادي الهلال محمد الشلهوب وياسر القحطاني، خلال مباراة ودية بين النادي الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني على استاد برج العرب في الاسكندرية أول أمس.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهو منصب آل الشيخ أيضًا، عن تدشين مشروع القرن الخاص بالنادي الأهلي، وهو إنشاء استاد ومدينة رياضية ومستشفى بتمويل سعودي إماراتي مصري.