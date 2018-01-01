لأسباب مجهولة.. استبعاد وليد عبدالله حارس نادي النصر السعودي من دورة حراس المنتخب الدولية

ذكرت تقارير صحافية أن إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، استبعدت وليد عبدالله، حارس مرمى نادي النصر، من البرنامج التدريبي المقرر لحراس المنتخب، في إحدى الأكاديميات المعتمدة، ضمن خطط القائمين على المنتخب لتطوير اللاعبين الدوليين.

و لم توضح إدارة المنتخب أسباب استبعاد الحارس الدولي، مكتفية بخطاب الاستبعاد.

وكان عبدالله أدرج رسميًا ضمن قائمة الأسماء المغادرة، اليوم الإثنين، إلى جانب الثنائي عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، ومحمد العويس لاعب الأهلي، للدخول في معسكر إعدادي لحراس المرمى السعوديين استعدادًا للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ويقام المعسكر تحت إشراف خاص من الحارس الألماني الشهير أوليفر كان، إلا أن استبعاده المفاجئ أثار تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي السعودي.

ويأتي اختيار الهيئة العامة للرياضة لحراس المنتخب السعودي للمعسكر الخارجي؛ من أجل صقلهم فنيًا، وتطوير مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن المعسكر سيقام في الفترة من الـ3 وحتى الـ19 من يناير، تحت إشراف أكاديمية “أوليفر كان” العالمية.