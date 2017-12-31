هل يتم شطب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق؟

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن قرارًا انضباطيًا سيصدر قريبًا بحق رئيس نادٍ سابق وأمين عام لنادٍ آخر.

وبحسب التقارير التي نقلتها صحيفة “الجزيرة” السعودية، فإنه سيصدر ‏⁧‫قرار انضباطي بالشطب لرئيس نادٍ سابق واداري سابق في نادٍ كبير.

التوقعات تشير إلى أن رئيس النادي السابق هو أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، الذي تمت إقالته من منصبه بداعي الفساد والتزوير.

أما الإداري السابق فهو سلمان القريني، أمنين عام نادي النصر السابق، الذي تم استبعاده على خلفية تواصله مع الاتحاد الدولي فيفا، وإساءته في خطابه إلى عدد من القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرياضة.