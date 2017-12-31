محمد صلاح يبرز أفضل ذكرياته في 2017 (صورة)

احتفى النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأهم ذكرياته في عام 2017 قبل ساعات من نهاية العام.

وتألق محمد صلاح في 2017، إذ صال وجال مع روما الإيطالي، وهو ما دفع ليفربول للتعاقد معه، ليؤكد قيمته مع الفريق الإنجليزي في النصف الثاني من العام.

ونشر الدولي المصري تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب فيها: “لا يمكنني حقًا أن أشكو من العام العظيم 2017، وأتطلع للأمام في عام 2018”.

ونشر صلاح (25 عامًا) صورًا على حسابه لأهم ذكرياته في 2017، كان أبرزها تسجيل هدف منتخب مصر على الكونغو الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

كما برزت لحظة توقيعه على عقد انضمامه إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيف الماضي، إضافة إلى لحظة حصوله على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “” لأفضل لاعب أفريقي في 2017، وأخيرًا لحظة استبداله بالأسطورة فرانشيسكو توتي.

يشار إلى أن صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأفريقي الفائز بالجائزة في الخامس من يناير 2018، ويتنافس “صلاح” مع زميله في صفوف ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.