الأمير فيصل بن تركي يوجه رسالة لجماهير نادي النصر

وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عدة رسائل إلى جماهير فريقه، عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث كتب: “جماهير نادي النصر الغالية: السلام عليكم، أكتب لكم كمشجع مرتبط بحب نادي النصر، يقف على قدم المساواة مع أي مشجع لهذا الكيان، وواجب أي مشجع أن يقف مع ناديه وعشقه”.

‏‏وأضاف: “جماهير النصر الغالية، التي تدعم إدارتنا الحالية، التي لا تدعمها لأسباب موضوعية وغير موضوعية، تذكروا أننا نجتمع في حب النصر، ولا نتفرق إلا في توجهاتنا نحو مصالحه؛ فكل له رأي نحترمه متى ما كان محترمًا”.

‏‏وزاد: “جماهير النصر الغالية، رئيس النادي اليوم، هو فيصل، وغدًا سيكون غيره، لكن النصر باق، ومن حوله تتغير أدوارهم من محب إلى عامل والعكس، ويبقى الأصفر براقًا في السماء، وحبًّا في قلوبنا”.

‏‏وتطرق لحملة “ادعم ناديك”، حيث كتب: “جماهير النصر الغالية، اليوم تتيح هيئة الرياضة لنا جميعًا، دعم نادينا عبر برنامج ادعم ناديك، ادعم ناديك وليست ادعم فلانًا أو علانًا، القرار قراركم، والنصر نصركم وحدكم، والإدارات تتعدد ويبقى النصر”.

وأضاف: جماهير النصر الغالية، على المستوى الشخصي، اليوم أو غدًا، سأغادر مقعد الرئيس، وسيبقى النصر بجمهوره أولًا، وأنتم رهان النصر الدائم، وحصانه الرابح.

‏‏وزاد: جماهير النصر الغالية، النصر نصركم والدعم لنصركم، وأنتم الشعبية الأعلى في السعودية، وامتناعكم عن دعم ناديكم؛ هو عقاب للنصر وحده، وليس لأي طرف آخر.

‏‏وختم الأمير فيصل كلامه كاتبًا: “جماهير النصر الغالية، المحب لفيصل، الغاضب من فيصل، المطالب ببقاء فيصل أو رحيله، ليس هناك شيء يربطنا في هذا المدرج إلا حب النصر والنصر فقط، فعبروا عن حبكم للنصر وحده”.

جماهير النصر الغالية، المحب لفيصل، الغاضب من فيصل، المطالب ببقاء فيصل او رحيله، ليس هناك شيء يربطنا في هذا المدرج الا حب النصر والنصر فقط، فعبروا عن حبكم للنصر وحده. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017

جماهير النصر الغالية، النصر نصركم والدعم لنصركم، وانتم الشعبية الاعلى في السعودية، وامتناعكم عن دعم ناديكم هو عقاب للنصر وحده وليس لاي طرف اخر. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017

جماهير النصر الغالية، على المستوى الشخصي، اليوم او غدا، سأغادر مقعد الرئيس، وسيبقى النصر بجمهوره أولا، وأنتم رهان النصر الدائم وحصانه الرابح. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017

جماهير النصر الغالية، اليوم تتيح هيئة الرياضة لنا جميعا دعم نادينا عبر برنامج #ادعم_ناديك، ادعم ناديك وليست ادعم فلان او علان، القرار قراركم والنصر نصركم وحدكم، والادارات تتعدد ويبقى النصر. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017

جماهير النصر الغالية، رئيس النادي اليوم هو فيصل وغدا سيكون غيره، لكن النصر باق ومن حوله تتغير ادوارهم من محب الى عامل والعكس، ويبقى الاصفر براقا في السماء وحبا في قلوبنا. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017

جماهير النصر الغالية، التي تدعم ادارتنا الحالية والتي لا تدعمها لاسباب موضوعية وغير موضوعية، تذكروا أننا نجتمع في حب النصر ولا نتفرق الا في توجهاتنا نحو مصالحه فكل له رأي نحترمه متى ما كان محترما. — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) December 31, 2017