تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي المصري‎

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، منح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، الرئاسة الشرفية الخاصة بالنادي.

وأكد الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي الأهلي، أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بمنح تركي آل الشيخ لقب الرئيس الشرفي للنادي، بعد جده الكبير في دعم النادي الأحمر.

وأشار الخطيب إلى أن تركي آل الشيخ قام بعمل عدة لقاءات مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين، لتمويل وتنفيذ مشروع القرن وبناء استاد الأهلي الجديد.

وأعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن تدشين مشروع استاد النادي الجديد، وأطلق عليه لقب “مشروع القرن”، مؤكدًا أن الاستاد الجديد سيكون ضمن أفضل 10 ملاعب على مستوى العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وكشف الخطيب عن أن الاستاد سيتم بناؤه بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.

وأعلن ممثل الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع، أن تصميم الاستاد تم تنفيذه من جانب الشركة التي صممت ملعب ويمبلي وملعب الإمارات الخاص بنادي آرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى ملعب توتنهام الجديد.

وسيكون ملعب الأهلي الجديد على هيئة “منارة” مأخوذة عن تراث مصر القديم، وسيلحق بالملعب فندق في هيكل واحد، لأول مرة في تاريخ بناء الملاعب.

وسيشمل المشروع ميدانًا للرماية، وأكاديمية للنادي، بالإضافة إلى مستشفى خاص، حيث أكد الخطيب أن المشروع لن يكون ملعبًا فقط، بل مجمعًا ترفيهيًا متكاملًا.