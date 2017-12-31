نادي النصر السعودي يسعى لإبرام 3 صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية

يقترب نادي النصر السعودي من حسم 3 صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تنطلق الخميس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، فإن الصفقات تأتي تنفيذًا لرغبة مدرب فريق غوستافو، الذي شدد على ضرورة إحداث تغيير في صفوف الفريق الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على البطولات المحلية مع العالمي.

من ناحية أخرى، يغيب الحارس النصراوي وليد عبدالله عن فريقه في أربع مباريات مقبلة، حيث يغادر، غدًا الاثنين، إلى ألمانيا لإقامة معسكر خاص مع حراس المنتخب الأول ضمن خطة الهيئة العامة للرياضة لتجهيز اللاعبين الدوليين.

وسيعتمد الفريق النصراوي بدءًا من لقاء الزلفي الجمعة المقبل في دور الـ32 ضمن بطولة كأس الملك على الحارس البديل حسين شيعان وعبدالله العنزي خلال فترة غياب وليد.

إلى ذلك يعاود الفريق الكروي تدريباته اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بعد أن منح المدرب غوستافو كونتيروس إجازة للاعبين لمدة 3 أيام عقب فوز الفريق على الأهلي (3-1)، في حين قرر إقامة معسكر داخلي يوم الأربعاء يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية.

على صعيد متصل يلتحق الثنائي أحمد الفريدي وعمر هوساوي بتدريبات الفريق يوم الثلاثاء بعد انتهاء مشاركتهما مع الأخضر في خليجي 23 ، كما يشارك حسام غالي وحسن الراهب المنتظر وصولهماغدًا من القاهرة بعد مشاركتهما في لقاء الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الذي أقيم مساء أمس.