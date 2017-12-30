تركي آل الشيخ يوضح حقيقة استقالة عادل عزت من رئاسة الاتحاد السعودي

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على التقارير التي أشارت إلى اقتراب عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من رحيل عن منصبه بصفته رئيسًا للاتحاد.

ووفقًا لصحيفة “الرياض”، فقد قالت: إن المهام الأخيرة لعادل عزت في قيادة رابطة الأندية السعودية المحترفة لكرة القدم، ربما تبعده عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، للتفرغ للرابطة.

سولفو مع بعض وكل واحد يفتي بس عادل عزت موجود الى ٢٠٢١???????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 30, 2017

وقالت مصادر للصحيفة: “في حالة استقالته سيكون نواف التمياط أو سامي الجابر هما الأكثر حظوظًا في قيادة اتحاد اللعبة الأكثر شعبية، وإن كان الأول الأقرب”.

وهو ما رد عليه آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: “(سولفوا) مع بعض وكل واحد يفتي بس عادل عزت موجود إلى ٢٠٢١”.