صورة “دي سوزا” مع فتيات تشعل الغضب لدى جماهير النادي الأهلي السعودي

أشعلت صورة تم تداولها للاعب النادي الأهلي السعودي الهارب، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، الغضب لدى جماهير الفريق.

وظهر اللاعب في الصورة رفقة فتيات في أحد الديسكوهات، وهو يحتفل معهن تاركًا فريقه يتجرع مرارة الهزيمة أمام نادي النصر، مساء أمس الجمعة.

ورحل اللاعب للبرازيل وانقطعت معه الاتصالات، حيث كان مقررًا له العودة قبل مباراة النصر، لكنه لم يحضر حتى الآن.

وطالبت جماهير النادي الأهلي إدارتها بالتواصل مع اللاعب وتوقيع أقصى عقوبة عليه من الناحية المادية، حتى لا يفقد النادي جهوده.

وكانت إدارة النادي قد سمحت للبرازيلي ليوناردو بالمغادرة إلى بلاده في العشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون عودته بعد يومين، ولكن ذلك لم يحدث ليتم توقيع عقوبة كبيرة عليه.

وتأتي الغرامة من قبل إدارة الراقي نظرًا لتكرار الموقف للمرة الثانية من اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وتعد هذه العقوبة المالية الكبيرة التي فرضتها الإدارة على اللاعب البرازيلي هي الثالثة خلال أقل من شهرين فقط.

وتعرض ليوناردو أولًا للخصم من مرتبه الشهري مطلع نوفمبر الماضي، إثر تأخره عن العودة إلى جدة بعد الإجازة الممنوحة للاعبين كافة، وغيابه عن حصتين تدريبيتين عقب الإجازة، قبل أن يتعرض للعقوبة المالية مجددًا في الثاني عشر من ديسمبر بخصم مبلغ (20000 ريال) من مرتبه، إثر إيقافه من لجنة الانضباط والأخلاق عقب تصرفاته في مباراة الأهلي أمام أُحد.