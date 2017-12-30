هل يصبح تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي المصري‎؟

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، مؤتمرًا صحفيًا، مساء غد الأحد، بأحد الفنادق الكبرى.

ويعلن الخطيب عن عدد من المفاجآت للجماهير وأعضاء النادي، بعد توليه إدارة النادي؛ بمناسبة بدء العام الجديد.

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي، بدء مشروع استاد الأهلي، بتمويل ضخم من السعودية والإمارات، بجانب منح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الرئاسة الشرفية للنادي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستشارَ تركي آل الشيخ، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت.

وشهد اللقاء محادثات بين الجانبين، حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية، في المجالات الرياضية المختلفة.

ويتواجد آل الشيخ في مصر حاليًا؛ من أجل حضور مباراة الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني الودية، والتي ستُقام اليوم، في مدينة الإسكندرية المصرية، تحت شعار، السلام ضد الإرهاب.

وكان آل الشيخ، فاز مؤخرًا بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية، لعام 2017، من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.