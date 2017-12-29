ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة النصر والأهلي (صورة)

تصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، عقب نهاية الجولة 16 من المسابقة، بعد فوزه على أحد بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث وصل إلى النقطة 33 ولديه مباراتان مؤجلتان.

وخسر نادي الاتحاد أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظل في المركز الثاني بعد توقف رصيده عند 31 نقطة.

النصر حافظ على المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة.

الفيصلي جاء في المركز الخامس بـ25 نقطة، يليه الاتحاد في المركز الخامس بـ23 نقطة، ثم الشباب في المركز السادس بـ22 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: