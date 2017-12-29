كومباني يزف أخبارًا جيدة لمانشستر سيتي

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن البلجيكي فينسان كومباني لن يغيب لفترة طويلة عن مانشستر سيتي بعد خروجه مصابًا خلال لقاء نيوكاسل الأخير.

وقال مدرب مانشستر سيتي في ندوة صحفية، قبل مواجهة كريستال بالاس الأحد برسم الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز: “إن إصابة كومباني أقل خطورة مما كان متوقعًا.”

وقد تحدث عن بقية المصابين وأكد عودة المدافع جون ستونز الغائب مدة شهر عن الفريق، وقال: ” شارك معنا لأول مرة في حصة تدريبية كاملة، وليس جاهزًا للعب 90 دقيقة، لكنه جاهز للعب معنا اللقاء القادم، إنه خبر مهم وعظيم بالنسبة لنا.”

ويستعد غوارديولا لمعادلة رقمه السابق برفقة بايرن ميونخ، إذ حقق الفوز 19 مرة على التوالي، وهذه المرة برفقة مانشستر سيتي، وسيُعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا؛ كونه سيحققه في دوريين كبيرين في أوروبا، وبرفقة فريقين مختلفين.