مباراة النصر والأهلي.. من يحسم صراع الخطوط كوينتريوس أم ريبيروف؟‎

يظل لقاء الأهلي ومضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم، واحدًا من المباريات الجماهيرية، التي ينتظرها محبو وعشاق الكرة العربية والسعودية.

ويبدو اللقاء، بمثابة صراع تكتيكي ساخن خارج الخطوط، بين الأرجنتيني غوستافو كوينتريوس المدير الفني للنصر، والأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للأهلي.

وترصد شبكة “إرم نيوز”، في التقرير التالي، أبرز ملامح صراع المدربين، في كلاسيكو الأهلي والنصر.. فإلى السطور القادمة:

نظرية الاستحواذ

يعتمد كوينتريوس مدرب النصر، على نظرية الاستحواذ، في ظل وجود 3 لاعبين ارتكاز، أصحاب لمسات جمالية ومجهود بدني جيد، وهم: المصري حسام غالي وعبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري.

ويعاني النصر، من مسألة تقدم سن هذا الثلاثي، والمردود البدني الخاص بالفريق في خط الوسط؛ وهو ما يتسبب في أهداف تهز شباك النصر، رغم السيطرة والاستحواذ.



غياب السومة ودور عسيري

لا شك أن غياب الهداف السوري عمر السومة عن صفوف الأهلي السعودي؛ يمثل أزمة فنية حادة للفريق.

ويعاني الأهلي في غياب السومة بشكل واضح، فالفريق لديه مشكلة حقيقية في ظل اعتماده على هدافه السوري لمواسم.

ورغم هذا التأثر، إلا أن اللاعب مهند عسيري، فاجأ الجميع بأداء متميز في دور رأس الحربة، وقدم مستويات رائعة؛ ليعوض جزءًا من غياب السومة.

السهلاوي القناص

يعتمد النصر على هدافه الموهوب محمد السهلاوي، الذي يعد أحد أبرز النجوم في الكرة السعودية؛ بمعدلاته التهديفية المميزة، رغم الانتقادات التي يواجهها، وخاصة في بداية الموسم.

ويبدو النصر في معادلته الهجومية، مراهنًا على تحركات وخطورة السهلاوي، ولمسات الموهوب المغربي محمد فوزير، بجانب سرعات البرازيلي ليوناردو بيريرا.

وقال طارق يحيى، مدرب الزمالك المصري الأسبق، الذي قاد الفريق في البطولة العربية، وواجه النصر، إن النصر يملك لاعبين أصحاب خبرات، خاصة فيما يتعلق بوسط الملعب وصناعة الأهداف.

وأشار يحيى في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”، إلى أن النصر يعاني من كثرة التغييرات الفنية، مثلما حدث مع الزمالك في مصر، خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن، خبرة حسام غالي والشهري والسهلاوي ومهارات فوزير؛ تصنع الفارق للنصر.

خبرة دفاع الأهلي

يراهن الأهلي على دفاع من أصحاب الخبرات، يستطيع أن يحقق الفوز مع باقي زملائه، من خلال الأداء الثابت.

وتطور الأهلي دفاعيًا بشكل ملحوظ، مع وجود أداء أقوى في وسط الملعب، وغلق المساحات، وارتفاع المعدل البدني.

وأوضح إكرامي عبدالعزيز، مدرب وج السعودي السابق، أن الفريق الأهلاوي مع ريبيروف، يقدم مستويات مميزة فنيًا وبدنيًا، خاصة بعد أن تمسكت الإدارة ببقاء المدرب.

وأشار عبدالعزيز في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”، إلى أن الأهلي سينافس حتى النهاية على اللقب؛ لأنه يملك دفاعًا جيدًا، موضحًا أن الفريق السعودي، صاحب قدرات مميزة هجوميًا، وكانت أزمته دفاعية في المواسم الماضية.