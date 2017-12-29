السعودية.. نائب رئيس هيئة شرف نادي النصر يثير جدلًا واسعًا قبل مباراة الأهلي (صور)

أثار فهد المشيقح، نائب رئيس نادي النصر السعودي جدلًا واسعًا في السعودية، بعد تغريدة مثيرة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل مباراة النصر والأهلي، اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

ووضع المشيقح إعجابًا على تغريدة جاء فيها: “تعطيل الأهلي اليوم هو تتويج للهلال بالدوري، سالفة إنك تفوز عشان تصالح الجماهير وش بيفيدها فوزك أنت كذا وكذا منت منافس فخلو الأهلي يفوز لعله يحقق الدوري وينسينا كوارثكم”.

وأثارت التغريدة الكثير من الجدل بين متابعي الدوري السعودي خاصة أن المشيقح يمثل رئيس نادي النصر، وفي ظل التنافس القوي بين الهلال والأهلي على اللقب.



وحاول المشيقح أن ينهي الجدل وكتب على حسابه تغريدة قال فيها: “للتنويه، تم توجيه هذه التغريدة لي وعن طريق الخطأ كنت أودّ الخروج من التغريدة فقمت بتفضيلها بالنسبة لي”.

وأضاف: “النصر مبدأ، والنصر ولا غير النصر وبالتوفيق يا عالمي دائمًا وأبدًا”.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 31 من 15 مباراة.