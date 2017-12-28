هذه مكاسب المنتخب السعودي رغم الخروج من كأس الخليج 23

هذه مكاسب المنتخب السعودي رغم الخروج من كأس الخليج 23

المصدر: إرم نيوز

انتهى مشوار المنتخب السعودي في كأس الخليج (خليجي 23) التي تقام في الكويت عقب الخسارة 2/0 أمام عمان في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد الأخضر السعودي عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما خطف المنتخب العماني صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، في حين حل المنتخب الإماراتي في المركز الثاني.

ورغم أن المنتخب السعودي ودع من الدور الأول إلا أن عددًا من السعوديين اعتبروا أن منتخب بلادهم نجح في تحقيق عدد من الأهداف.

ويرى الإعلامي السعودي عبدالرحمن الدحيم أن المنتخب الثاني حقق الأهداف المرجوة والتي كان أبرزها مشاركة الكويت فرحة رفع الإيقاف الدولي.

وكان الفيفا قد فرض حظرًا دوليًا على الكويت في أكتوبر 2015، ورفعه قبل إقامة البطولة بأيام قليلة.

كما أوضح الدحيم أن البطولة كشفت أن المنتخب السعودي الثاني يمتلك نجومًا يمكنهم أن يكونوا مستقبل الكرة السعودية، وخاصة نوح الموسى وعبدالرحمن العبيد وعلي النمر وجابر عيسى.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر الاكتفاء بالمنتخب الثاني في البطولة، مع تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2018 في روسيا، لتجنب الإرهاق والإصابات، كما أن أغلب اللاعبين يشاركوا مع فرقهم في الدوري المحلي الذي تقرر أن تستمر مبارياته تزامنًا مع مباريات كأس الخليج.

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