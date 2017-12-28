هذه مكاسب المنتخب السعودي رغم الخروج من كأس الخليج 23

انتهى مشوار المنتخب السعودي في كأس الخليج (خليجي 23) التي تقام في الكويت عقب الخسارة 2/0 أمام عمان في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد الأخضر السعودي عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما خطف المنتخب العماني صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، في حين حل المنتخب الإماراتي في المركز الثاني.

الحمدلله

اشتراك الأخضر السعودي كانت أهدافهُ واضحة من قبل البطولة أهمها مشاركة الكويت فرحة رفع الايقاف، ومع ذلك ما كنا لنعلم أن هناك من يمكن أن نثق بهم في منتخبنا الشاب. عبدالرحمن العبيد

نوح الموسى

علي النمر .. وجابر عيسى وغيرهم .. الآن أمامنا استحقاقات أهم ????????????#خليجى_23 — عبدالرحمن الدحيم???????? (@abdulrhmandohem) December 28, 2017

ورغم أن المنتخب السعودي ودع من الدور الأول إلا أن عددًا من السعوديين اعتبروا أن منتخب بلادهم نجح في تحقيق عدد من الأهداف.

ويرى الإعلامي السعودي عبدالرحمن الدحيم أن المنتخب الثاني حقق الأهداف المرجوة والتي كان أبرزها مشاركة الكويت فرحة رفع الإيقاف الدولي.

وكان الفيفا قد فرض حظرًا دوليًا على الكويت في أكتوبر 2015، ورفعه قبل إقامة البطولة بأيام قليلة.

كما أوضح الدحيم أن البطولة كشفت أن المنتخب السعودي الثاني يمتلك نجومًا يمكنهم أن يكونوا مستقبل الكرة السعودية، وخاصة نوح الموسى وعبدالرحمن العبيد وعلي النمر وجابر عيسى.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر الاكتفاء بالمنتخب الثاني في البطولة، مع تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2018 في روسيا، لتجنب الإرهاق والإصابات، كما أن أغلب اللاعبين يشاركوا مع فرقهم في الدوري المحلي الذي تقرر أن تستمر مبارياته تزامنًا مع مباريات كأس الخليج.