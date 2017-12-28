أحمد العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

افتتح فهد المولد التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم تعادل الفيصلي بهدف للاعب لويس جوستافو في الدقيقة 17، وتقدم الاتحاد مجددًا بالهدف الأول للعكايشي في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني، حوّل الفيصلي دفة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جوستافو وروجيريو كوتينيو في الدقيقتين 51 و59، لكن الاتحاد أدرك التعادل بالهدف الثاني للعكايشي في الدقيقة 64 .

٣٢’ العكايشي يضيف الهدف الثاني في شباك الفيصلي بعد عرضية ذهبية من فهد المولد ٢-١#الاتحاد_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/itxT5CeYDB — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

٥٩’ “البرازيلي” روجيريو يسجّل الهدف الثالث في شباك الاتحاد بعد تمريرة مخادعة من “البرازيلي” لويز غوستافو ٣-٢#الاتحاد_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/ffW5Chv4lR — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

يورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس كما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 25 نقطة في المركز الثالث.