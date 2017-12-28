أحمد العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أحمد العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

افتتح فهد المولد التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم تعادل الفيصلي بهدف للاعب لويس جوستافو في الدقيقة 17، وتقدم الاتحاد مجددًا بالهدف الأول للعكايشي في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني، حوّل الفيصلي دفة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جوستافو وروجيريو كوتينيو في الدقيقتين 51 و59، لكن الاتحاد أدرك التعادل بالهدف الثاني للعكايشي في الدقيقة 64 .

يورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس كما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

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