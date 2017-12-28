مباراة السعودية وعُمان.. هل تسبب الحكم السريلانكي في إقصاء الأخضر؟ (فيديو)

ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة في الكويت، بعد خسارته 2/0 أمام الأحمر العُماني في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد الأخضر السعودي عند 4 نقاط في المركز الثالث، مقابل 6 نقاط للمنتخب العُماني في الصدارة، في حين خطف الأبيض الإماراتي بطاقة المركز الثاني بعد أن تعادل مع الكويت وحصل على نقطته الخامسة.

وعقب المباراة اشتكى عدد من المتابعين من أخطاء الحكم السريلانكي هيتيكامكانامغي بيريرا الذي أدار المباراة، وأوضحوا أنه كان يتوجب احتساب ركلتي جزاء للمنتخب السعودي.

لكن فريد علي، الخبير التحكيمي لقنوات “أبوظبي” الرياضية، أوضح أن قرارات الحكم السريلانكي في مباراة السعودية وعُمان كانت صحيحة، موضحًا أن الهدف الذي ألغاه بداعي التسلل كان قرار صائبًا، حيث كان أحد اللاعبين السعوديين في موقف تسلل.

كما أشار فريد علي إلى سقوط أحد لاعبي المنتخب السعودي في منطقة العمليات في الشوط الثاني، حيث لم يتعرض له أي من لاعبي المنتخب العُماني، مؤكدًا أن اللاعب السعودي تزحلق وهو الأمر الذي لا يمنحه الحصول على ركلة جزاء.