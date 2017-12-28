تركي آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017

فاز تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا، في كرة القدم العربية، لعام 2017.

وأعلن عن فوز تركي آل الشيخ باللقب، خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليًا بمدينة جميرا، تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وكان تركي آل الشيخ، تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأمر ملكي، خلفًا لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ.

وأصدر تركي آل الشيخ، منذ توليه رئاسة هيئة الرياضة، عدة قرارات بارزة، غيرت من مسار الرياضة السعودية، بالإضافة إلى تدخله لحل أزمة إيقاف النشاط الكروي في الكويت.