مباراة السعودية وعُمان.. من يكسب الرهان يورسيتش أم فيربيك؟

تحت شعار البحث عن حسم التأهل، يلتقي منتخب السعودية نظيره عُمان، مساء السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23 التي تستضيفها دولة الكويت.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، بينما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويبقى هذا اللقاء بمثابة صراع تكتيكي مثير بين المدرب الهولندي “بيم فيربيك” المدير الفني لمنتخب عُمان، والمدرب الكرواتي “كيروسلاف يورسيتش” المدير الفني لمنتخب السعودية. وترصد شبكة “‘إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة بين السعودية وعُمان، فإلى السطور التالية:

صدام التأهل.

يبقى هذا اللقاء بمثابة صدام مثير للتأهل بين المنتخبين في ظل وجود دافع للفوز يحسم التأهل للدور الثاني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى حسم التأهل من خلال حصد نقطة على الأقل، أو الفوز وهو الأمر الذي يجعل الأخضر في رحلة البحث عن الأداء المميز وتقديم صورة طيبة على المستوى الدفاعي، وأيضًا الهجوم السريع.

يورسيتش وطموح جديد.

يملك المدرب الكرواتي يورسيتش المدير الفني للمنتخب السعودي الكثير من أجل تقديم بطولة مميزة في المباريات التي شارك بها في البطولة.

ويسعى يورسيتش المدير الفني للأخضر إلى تحقيق الفوز على حساب عُمان وتقديم أوراق اعتماده بجيل جديد للمنتخب السعودي في ظل تسليم المهمة للمنتخب الأول بقيادة المدير الفني الأرجنتيني أنتونيو بيتزي.

قدرات فيربيك.

يراهن المنتخب العُماني على قدرات المدرب الهولندي “بيم فيربيك” المدير الفني الذي يراهن على خبراته في قارة آسيا التي تجعله أحد المدربين أصحاب التكتيك والفكر المنظم. ويملك فيربيك تنظيمًا تكتيكيًا وسط الملعب بطريقة 4-4-1-1 والتي تتحول في بعض الأوقات إلى 4-3-3.

أوراق مميزة.

يعتمد المنتخب السعودي على أوراق مميزة في تشكيلته رغم غياب القوة الضاربة، ويعول الأخضر على سرعات سلمان المؤشر لاعب الوسط إلى جانب المهاجم مختار فلاته.

ويراهن منتخب عُمان على قدرات المايسترو وصانع الألعاب أحمد مبارك “كانو” الذي يعد أحد أبرز اللاعبين وسط الملعب والذي يوزع الكرات بشكل رائع، ويمنح الفريق الاستحواذ، ويعتمد على مهاجم مميز، وهو عبد العزيز المقبالي.

وأكد “عمرو أنور”، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن المنتخب العُماني لا يبدو منافسًا سهلًا في طريق السعودية، موضحًا أن الأخضر يملك الكثير رغم غياب نجومه الكبار.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي يستطيع الإنجاز بفضل الدوافع التي يملكها لاعبو الأخضر، الذين استطاعوا أن يقدموا بطولة جيدة في الخليج.